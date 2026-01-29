Полицейские в Приангарье спасли раненую сову и передали её в Дом природы

Сотрудники ГАИ во время патрулирования загородной трассы в Иркутской области обнаружили раненую сову, перелетевшую с проезжей части в сугроб. Полицейские считают, что птицу мог задеть автомобиль. Сову поймали и доставили в местный Дом природы.
Как сообщили в ГУМВД региона, сова оказалась длиннохвостой неясытью женского пола. У неё диагностировали сильное истощение, черепно-мозговую травму, повреждение глаза и острый стресс.
Специалисты поместили хищную птицу в тихое помещение с приглушённым светом и минимальным контактом с людьми, чтобы она могла восстановиться, не привыкая к человеку, и в будущем благополучно вернуться в дикую природу.
На данный момент сова уже идёт на поправку и демонстрирует завидный аппетит.
