Полицейские в Приангарье спасли раненую сову и передали её в Дом природы

Сотрудники ГАИ в Иркутской области подобрали раненую сову на трассе. Сейчас птица находится в Доме природы и идёт на поправку.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ГАИ во время патрулирования загородной трассы в Иркутской области обнаружили раненую сову, перелетевшую с проезжей части в сугроб. Полицейские считают, что птицу мог задеть автомобиль. Сову поймали и доставили в местный Дом природы.

Как сообщили в ГУМВД региона, сова оказалась длиннохвостой неясытью женского пола. У неё диагностировали сильное истощение, черепно-мозговую травму, повреждение глаза и острый стресс.

Специалисты поместили хищную птицу в тихое помещение с приглушённым светом и минимальным контактом с людьми, чтобы она могла восстановиться, не привыкая к человеку, и в будущем благополучно вернуться в дикую природу.

На данный момент сова уже идёт на поправку и демонстрирует завидный аппетит.

