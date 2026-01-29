Ричмонд
Испытать мотосноуборды пригласили жителей Хабаровского края

Это один из вариантов досуга на эти выходные.

Источник: Хабаровский край сегодня

Морозы отпустили Хабаровский край. Чем не повод выбраться куда-нибудь на выходных? А идеи времяпрепровождения всегда можно почерпнуть у партнеров проекта «Отдыхаем в крае», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Последний январский день можно посвятить однодневному туру по Гионскому хребту (6+). Маршрут несложный и подходит даже для детей. Участникам похода предстоит преодолеть 9 км, а по завершению дистанции будет ждать отдых на семейной базе с обедом. Также во время прогулки можно будет посетить панорамные утесы с видами на реку Манома и Анюйский национальный парк.

Также 31 января будет возможность покататься на мотосноубордах (12+). Двухчасовая поездка по зимним просторам пройдет под руководством опытного инструктора в малой группе до пяти человек.

Еще один вариант субботнего отдыха — посещение музея «Мир говорящих машин», где состоится экскурсия-интервью «Музыкальный портрет: Марина Арькова» (12+). Гости с помощью экспонатов и истории узнают о пути музыканта, кумирах виолончелистов и прогулах музыкальной школы.

А в первый день февраля, к тому же воскресный, можно отправиться на экскурсию в Свято-Петропавловский женский монастырь (6+), расположенный в 60 км от Хабаровска. Посетителям покажут территорию обители, расскажут о жизни монахинь и проведут по храмам. Завершится встреча трапезой с домашними блинами и чаем.