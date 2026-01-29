Испытать мотосноуборды пригласили жителей Хабаровского края

Последний январский день можно посвятить однодневному туру по Гионскому хребту (6+). Маршрут несложный и подходит даже для детей. Участникам похода предстоит преодолеть 9 км, а по завершению дистанции будет ждать отдых на семейной базе с обедом. Также во время прогулки можно будет посетить панорамные утесы с видами на реку Манома и Анюйский национальный парк.