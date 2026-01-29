В омском минздраве прокомментировали состояние пострадавшего в ДТП ребенка

Напомним, серьезное ДТП произошло сегодня, 29 января, на центральной омской магистрали. Водитель троллейбуса № 4, двигаясь по проспекту Карла Маркса в направлении улицы Масленникова, в районе пересечения с улицей Циолковского выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Под колеса могучей машины попал 11-летний мальчик, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. На ДТП отреагировал омский мэр, сообщивший о том, что дал задание своим подчиненным разобраться во всех деталях произошедшего и оказать необходимую помощь семье пострадавшего ребенка.