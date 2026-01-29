Ричмонд
В омском минздраве прокомментировали состояние пострадавшего в ДТП ребенка

Одиннадцатилетний мальчик, которого сегодня утром сбил троллейбус, находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Как мы сообщали ранее, транспортное происшествие с серьезно пострадавшим омским школьником случилось сегодня, 29 января, на проспекте Маркса. В омском минздраве прокомментировали запрос КП-Омск о состоянии мальчика.

«Ребенок госпитализирован в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. Получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, серьезное ДТП произошло сегодня, 29 января, на центральной омской магистрали. Водитель троллейбуса № 4, двигаясь по проспекту Карла Маркса в направлении улицы Масленникова, в районе пересечения с улицей Циолковского выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Под колеса могучей машины попал 11-летний мальчик, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. На ДТП отреагировал омский мэр, сообщивший о том, что дал задание своим подчиненным разобраться во всех деталях произошедшего и оказать необходимую помощь семье пострадавшего ребенка.