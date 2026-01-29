NYT: Трамп может ударить по Ирану в ближайшие 48 часов

США планируют нанести «точечные удары» по чиновникам и командирам Ирана, которые могут быть причастны к убийствам протестующих. Об этом 26 января сообщил портал Middle East Eye. По данным госслужащего из страны Персидского залива, атаки могут произойти уже на этой неделе. Но нельзя исключать, что планы американцев могут измениться.