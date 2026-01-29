NYT: Трамп может ударить по Ирану в ближайшие 48 часов

Президент США Дональд Трамп может принять решение о нанесении удара по Ирану в ближайшие 48 часов, сообщили источники The New York Times в Белом доме.
Отмечается, что Вашингтон усилил давление на Тегеран и рассматривает силовой вариант, если Иран откажется от сделки по ядерной программе.
Среди возможных мер рассматриваются авиаудары по лидерам страны и сотрудникам служб безопасности, атаки на ядерные объекты и правительственные учреждения, передает издание.
CNN, однако, отмечает, что окончательное решение Трамп еще не принял. В регионе сосредоточены американские военно-морские силы и авиация. Иран, по данным СМИ, демонстрирует готовность к диалогу, но одновременно предупреждает о жестком ответе в случае атаки.
США планируют нанести «точечные удары» по чиновникам и командирам Ирана, которые могут быть причастны к убийствам протестующих. Об этом 26 января сообщил портал Middle East Eye. По данным госслужащего из страны Персидского залива, атаки могут произойти уже на этой неделе. Но нельзя исключать, что планы американцев могут измениться.