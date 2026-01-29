Миллиард не помог: ФОК снова уходит в простой

Напомним, что ФОК с бассейном в Снеговой Пади должен был появиться еще в 2011 году. Попытка достроить его через концессию закончилась уголовным делом. Соглашение признали незаконным, а концессионера осудили за мошенничество. За 14 лет недострой пережил четырех мэров и четырех губернаторов. Каждый из них обещал, что на этот раз комплекс точно будет достроен. Пока же даже дополнительный миллиард рублей не стал аргументом для подрядчиков.