Миллиард не помог: ФОК снова уходит в простой

На днях городская администрация подвела итоги пятого аукциона на достройку ФОКа. Как сообщается на странице контракта, «по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», что обозначает только одно: ФОК продолжит стоять недостроенный.
Контракт на достройку ФОКа пытаются заключить уже почти год, за это время его стоимость увеличилась на 1,15 млрд до 3,38 млрд рублей. В новую цену включили не только строительство, но и повторное проектирование. Одновременно с этим сроки ввода сдвинулись к концу 2029-го вместо 2027-го года.
В первый контракт предполагалось достроить комплекс по следующему проекту: здание высотой от одного до четырех этажей, вместимостью до 1400 человек, с ледовой ареной на 799 зрителей, бассейном, универсальным спортзалом, трибунами и вспомогательной инфраструктурой. Однако ни один из четырех объявленных аукционов результата не дал.
В пятый раз подрядчику предложили выполнить все сразу: проектирование, строительство и поставку оборудования. На проектирование отводится до 300 дней. При этом в техническом задании указаны те же характеристики, что и в уже готовой документации.
Помимо проекта, подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, расконсервировать недостроенный на 28% объект, обследовать конструкции и, при необходимости, демонтировать часть из них. Отдельным пунктом прописано ограничение доступа на территорию ФОКа.
Даже при всех этих условиях и рекордной цене контракт пока остается без заявок от подрядчиков.
Напомним, что ФОК с бассейном в Снеговой Пади должен был появиться еще в 2011 году. Попытка достроить его через концессию закончилась уголовным делом. Соглашение признали незаконным, а концессионера осудили за мошенничество. За 14 лет недострой пережил четырех мэров и четырех губернаторов. Каждый из них обещал, что на этот раз комплекс точно будет достроен. Пока же даже дополнительный миллиард рублей не стал аргументом для подрядчиков.