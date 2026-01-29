Метод ученых по восстановлению земель после нефтедобычи изменил экосистему

Как рассказали в учреждении, рекультивация территорий проводится с использованием торфа и посадкой сеянцев сосны с закрытой корневой системой, а также черенков ив. На обводненных территориях, где размещаются шламовые «амбары» (тонкоизмельченные отходы), осуществляется посадка ивы и рогоза. Эти операции по посадке растений, адаптированных к местным условиям, значительно повышают их приживаемость, сохранность, обуславливают хороший рост, способствуют формированию устойчивых лесных сообществ. Кроме этого, посадка рогоза и ивовых насаждений позволяет существенно укрепить почву. 25-летний опыт наблюдений за развитием и ростом растений на рекультивируемых буровых площадках свидетельствует о том, что вследствие отсыпки буровых площадок, расположенных на болотах, на них формируются более благоприятные гидротермические условия, способствующие хорошему росту древесных растений, создаются оптимальные условия для постепенного возрождения сосново-березовых лесов.