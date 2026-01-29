Кто из белорусов должен платить 10 рублей каждый месяц за свою деятельность

Министерство по налогам и сборам Беларуси сообщило, что с 1 февраля ставка сбора за осуществление ремесленной деятельности установлена в размере 10 рублей в месяц. Напомним, в 2025 году ставка была 7 рублей.
Новая ставка должна применяться уже при уплате сбора за февраль 2026 года, а также в следующих месяцах. Сбор уплачивается не позднее первого числа каждого календарного месяца.
Кстати, вот главные новшества налогов для белорусов в 2026 году: в два-три раза больше заплатят владельцы части домов и квартир, в пять раз хозяева некоторых мотоциклов, введена пеня за просрочку платежей.
Мы писали, как сэкономить на налоговых вычетах и льготах в Беларуси в 2026: в чем поможет невысокая зарплата, какие преимущества у пенсионеров, семей с детьми и со студентами.
А еще, вот что изменится в Беларуси с января 2026 года в связи с ростом базовой величины до 45 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир.