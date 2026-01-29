Омский ГАУ почтил память ленинградцев в день 82-й годовщины снятия блокады

В течение дня студенты различных факультетов возложили живые цветы к ключевым мемориальным местам — как на территории университета, так и в разных районах Омска: к стеле погибшим студентам и сотрудникам вуза, к памятнику «Блокадным детям Ленинграда» на Ленинградской площади, а также к мемориалам в сквере 55-летия Победы и на базе института ветеринарной медицины.