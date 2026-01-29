Омский ГАУ почтил память ленинградцев в день 82-й годовщины снятия блокады

27 января, в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Омском государственном аграрном университете прошли торжественные мероприятия. В них участвовали студенты, сотрудники, ветераны и почетные гости.
Утром на мемориальном кладбище работников сельскохозяйственного института и Ленинградского оптико-механического завода № 357, который находился в Омске в годы войны, состоялся традиционный митинг.
С приветственным словом выступил проректор по социальной работе и молодежной политике Андрей Забудский. Участники почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за спасение города на Неве, и возложили цветы к памятнику «Ангел».
В течение дня студенты различных факультетов возложили живые цветы к ключевым мемориальным местам — как на территории университета, так и в разных районах Омска: к стеле погибшим студентам и сотрудникам вуза, к памятнику «Блокадным детям Ленинграда» на Ленинградской площади, а также к мемориалам в сквере 55-летия Победы и на базе института ветеринарной медицины.
Центральным событием стал торжественный вечер «Бессмертный подвиг Ленинграда, соединивший фронт и тыл», который прошел в конференц-зале Института дополнительного профессионального образования. Гостей встретили тематические выставки: фотовыставка «872 дня блокадного Ленинграда» и экспозиция об истории работы завода № 357, размещавшегося в стенах вуза в военные годы.
Фото: Омский ГАУ.
По инициативе преподавателей кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии был испечен ржаной хлеб по оригинальной рецептуре 1941 года. В рамках Всероссийской акции каждому участнику вручили кусочек весом 125 граммов — символ минимальной дневной нормы выдачи в самый тяжелый период блокады.
На мероприятии присутствовали представители ветеранских организаций, включая председателя Совета ветеранов Минсельхоза Омской области Верну Рацину, заслуженного работника сельского хозяйства Александра Курзанова, ветерана боевых действий Анатолия Полежаева, а также руководители и ветераны самого университета.
Гости и студенты увидели хронику блокадного Ленинграда, услышали стихотворение Ольги Берггольц «Ленинградский салют» в исполнении студентки экономического факультета Екатерины Мельниковой, а также прослушали доклады о стратегии выживания горожан, подвиге ленинградских пекарей и роли завода № 357, который связал судьбы Санкт-Петербурга и Омска.
Ранее мы писали, что в Омском ГАУ отметили День студента и выбрали номинантов года.