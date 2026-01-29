Сталинград на один день: Волгоград готовят к 2 февраля

В 2026 году Волгоград станет Сталинградом еще несколько раз. Временные указатели появятся 23 февраля в День защитника Отечества, в мае во время празднования Дня Победы, 22 июня в день начала Великой Отечественной войны, 3 сентября в день окончания Второй мировой войны, 19 ноября в дату начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, а также 9 декабря в День героев Отечества.