Сталинград на один день: Волгоград готовят к 2 февраля

Указатели сменят ночью.

Источник: Администрация Волгоградской области

2 февраля 2026 года Волгоград на одни сутки официально станет Сталинградом. Речь идет не о смене названия города в документах, а о временном переименовании на дорожных указателях. Такое решение принято в честь 83-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Подготовка к памятной дате начнется в ночь на 1 февраля. Ближе к полуночи рабочие приступят к замене табличек на всех основных въездах в город. Уже утром 2 февраля жители и гости Волгограда увидят на дорожных знаках название Сталинград. После завершения суток указатели вернут в прежний вид.

Подобная практика используется в городе не первый год. Временное возвращение исторического названия приурочивают к важным датам военной истории страны и региона.

В 2026 году Волгоград станет Сталинградом еще несколько раз. Временные указатели появятся 23 февраля в День защитника Отечества, в мае во время празднования Дня Победы, 22 июня в день начала Великой Отечественной войны, 3 сентября в день окончания Второй мировой войны, 19 ноября в дату начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, а также 9 декабря в День героев Отечества.

Все переименования носят временный характер и ограничиваются установкой памятных дорожных указателей на подъездах к городу-герою.

Ранее сообщалось об обсуждении полного переименования города на Волге.