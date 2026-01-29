Багреева: Москва сэкономила более 100 млрд рублей в госзакупках в 2025 году

Напомним, что экспертиза цен — это эффективный инструмент оптимизации расходов московского бюджета. Ее проводят для контрактов суммой более 30 млн рублей, когда закупка проходит по ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) и для договоров с начальной ценой от 50 млн рублей, когда закупка проводится по федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).