Багреева: Москва сэкономила более 100 млрд рублей в госзакупках в 2025 году

В 2025 году московские заказчики сэкономили 108,9 млрд рублей в госзакупках за счет снижения начальной максимальной цены контрактов в ходе торгов и по результатам проведенной в прошлом году экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров). Подробности рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По ее словам, в состоявшихся конкурентных закупках, которые проходили в 2025 году, участвовало не менее четырех поставщиков на один лот. Таким образом, подчеркнула заммэра, обеспечивается высокий уровень конкуренции, способствующий снижению начальных максимальных цен контрактов в ходе торгов.
«Кроме того, экономия в закупках достигается благодаря экспертизе начальных максимальных цен контрактов (договоров) — механизму, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. В 2025 году эксперты выдали 2,8 тысячи таких заключений», — добавила Багреева.
Напомним, что экспертиза цен — это эффективный инструмент оптимизации расходов московского бюджета. Ее проводят для контрактов суммой более 30 млн рублей, когда закупка проходит по ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) и для договоров с начальной ценой от 50 млн рублей, когда закупка проводится по федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ).
Экспертизу, кроме закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, проводят специалисты департамента экономической политики и развития города.
Эту и другие новости об экономике Москвы можно найти в официальном канале столичного комплекса экономической политики в мессенджере MAX.