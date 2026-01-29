Северное сияние окрасило небо Петербурга

Жители Петербурга этой ночью наблюдали в небе над городом северное сияние. Кадры необычного явления они публикуют на своих страницах в социальных сетях.
Также петербуржцы стали свидетелями еще одного красивого и необычного для Северной столицы оптического явления — световых столбов. Наблюдать его можно в основном в Арктике и Антарктике, а также в северных широтах.
Добавим, что северные сияния стали возможны из-за пришедшего к Земле потока быстрого солнечного ветра, который исходит из корональной дыры на Солнце.
Напомним, москвичи наблюдали световые столбы в небе над столицей вечером 23 января.