Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Северное сияние окрасило небо Петербурга

Петербуржцы делятся в Сети кадрами полярного сияния.

Источник: Аргументы и факты

Жители Петербурга этой ночью наблюдали в небе над городом северное сияние. Кадры необычного явления они публикуют на своих страницах в социальных сетях.

Также петербуржцы стали свидетелями еще одного красивого и необычного для Северной столицы оптического явления — световых столбов. Наблюдать его можно в основном в Арктике и Антарктике, а также в северных широтах.

Добавим, что северные сияния стали возможны из-за пришедшего к Земле потока быстрого солнечного ветра, который исходит из корональной дыры на Солнце.

Напомним, москвичи наблюдали световые столбы в небе над столицей вечером 23 января.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше