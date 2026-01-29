Ричмонд
Утром 29 января в Ростовской области сняли режим беспилотной опасности

Угрозу БПЛА сняли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 января в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности. Оповещение распространили через приложение МЧС.

Предупреждение об угрозе БПЛА действовало с 20:21 вечера 28 января до 6:03 утра 29 января. В целях безопасности следовало уйти с улиц в помещения, нельзя было подходить к окнам.

По информации областных властей, прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском и в Каменском районе.

