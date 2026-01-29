Ричмонд
В Омске 21 февраля приготовят 2026 тыквенных оладий для рекорда

Он пройдёт на Масленицу, но, на удивление, не связан с блинами.

Источник: Om1 Омск

В посёлке Крутая Горка 21 февраля с 12:00 до 15:00 во время масленичных гуляний планируют установить гастрономический рекорд — приготовить сразу 2026 тыквенных оладий. После фиксации достижения угощение раздадут всем желающим, рассказал в своём телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Для подтверждения результата в Крутую Горку приедет официальный представитель Гастрономической книги рекордов России Юлия Литвиненко, вице-президент Российской ассоциации шеф-поваров. Именно она зафиксирует рекорд омских кулинаров.