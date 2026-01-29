В Китае казнили 11 членов преступного синдиката, осужденных за массовые убийства

Суд в китайском городе Вэньчжоу привел в исполнение смертные приговоры в отношении 11 участников преступной группировки. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
По данным телеканала, осужденные были признаны виновными в убийствах, мошенничестве и торговле наркотиками. Приговор вступил в силу после утверждения Верховным народным судом, который выдал распоряжение о его исполнении. Подробности дел и личности осужденных не раскрываются.
«Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в соответствии с законом огласил приговор о смертной казни в отношении 11 преступников и привел его в исполнение», — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.
Информация о способе исполнения приговора в сообщении также не уточняется.
Напомним, ранее в Китае был приведен в исполнение смертный приговор в отношении бывшего главы China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя. Его признали виновным в получении взяток на сумму около 156 млн долларов. Суд лишил его политических прав и постановил конфисковать имущество.