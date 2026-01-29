В Китае казнили 11 членов преступного синдиката, осужденных за массовые убийства

По данным телеканала, осужденные были признаны виновными в убийствах, мошенничестве и торговле наркотиками. Приговор вступил в силу после утверждения Верховным народным судом, который выдал распоряжение о его исполнении. Подробности дел и личности осужденных не раскрываются.