Во Франции хотят отменить «супружеский долг»: что это значит

Французские парламентарии предлагают законодательно отменить понятие «супружеского долга», то есть обязанности супругов вступать в интимные отношения. Инициатива направлена на то, чтобы секс в браке основывался только на взаимном согласии, а не на юридическом принуждении. Об этом сообщает агентство AFP.
В действующем законодательстве страны нет прямой отсылки к этой обязанности. Однако существует требование к супругам совместно вести половую жизнь.
Некоторые судьи в прошлом трактовали эту расплывчатую формулировку слишком широко. Они включали в неё и обязанность делить супружеское ложе.
Например, в 2019 году апелляционный суд Версаля удовлетворил иск мужчины, требовавшего развода из-за отказа жены от близости. Кассационный суд позже поддержал это решение.
Ситуация изменилась лишь в январе 2025 года, когда Европейский суд по правам человека вынес вердикт в пользу французской женщины. ЕСПЧ указал, что местные законы отражают устаревший взгляд на брак.
Автором инициативы выступила депутат от президентской партии «Возрождение» Лора Миллер. Она же ранее продвигала другой резонансный закон. Под её руководством парламентарии практически единогласно одобрили запрет соцсетей для подростков младше 15 лет. Чиновница заявила, что эта мера необходима для защиты ментального здоровья молодёжи.