Орлиное под Севастополем обесточено

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Населенный пункт Орлиное в севастопольском регионе частично обесточен из-за технологического нарушения в электросетях. Об этом сообщили в «Севастопольэнерго».

Источник: AP 2024

«В связи с аварийно-восстановительными работами 29 января с 09:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии села Орлиное», — говорится в сообщении.

Света не будет в ряде домов по улицам: Тюкова, Ласпинская, Ореховая, Пушкина, Приветливая, Кипарисовая, Культурная, переулках Кипарисный, Батилиманский, Дорожный, Трактористов, Западный, Форосский и в коллективном предприятии «Красный Октябрь».

Кроме того, из-за аварии обесточены села Яркое поле и Красносельское в Кировском районе Крыма. Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов.

Накануне часть Симферопольского района в Крыму была обесточена из-за аварии на сетях.