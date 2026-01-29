Орлиное под Севастополем обесточено

«В связи с аварийно-восстановительными работами 29 января с 09:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии села Орлиное», — говорится в сообщении.
Света не будет в ряде домов по улицам: Тюкова, Ласпинская, Ореховая, Пушкина, Приветливая, Кипарисовая, Культурная, переулках Кипарисный, Батилиманский, Дорожный, Трактористов, Западный, Форосский и в коллективном предприятии «Красный Октябрь».
Кроме того, из-за аварии обесточены села Яркое поле и Красносельское в Кировском районе Крыма. Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трех часов.
Накануне часть Симферопольского района в Крыму была обесточена из-за аварии на сетях.