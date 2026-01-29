В Казахстане обнаружили три поселения и 250 артефактов времен Золотой Орды

АСТАНА, 29 января. /ТАСС/. Археологи обнаружили три новых поселения и 250 артефактов эпохи Золотой Орды в ходе раскопок на территории казахстанского музея-заповедника «Сарайшык». Об этом сообщил телеканал 24KZ.
«Три древних поселения на территории музея-заповедника “Сарайшык” обнаружили атырауские археологи. В ходе раскопок они нашли 250 артефактов. Удалось открыть остатки стен жилого дома, цитадели и караван-сарая. Находки датируются началом XIV века и относятся к эпохе Золотой Орды», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые рассказали о своих находках в рамках подведения итогов исследований 2025 года на мероприятии в Атырауском университете.
По информации телеканала, всего на территории музея-заповедника археологи обнаружили более 7 тыс. артефактов, а также ведется реставрация обнаруженных древних построек.