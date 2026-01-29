Омский ЧОП оштрафовали на 150 тысяч за безалаберную перевозку оружия по городу

Октябрьский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении частного охранного предприятия «Гектор». Безалаберно-ковбойское отношение к перевозке по Омску боевых пистолетов, оценили в 150 тысяч штрафных рублей.
Омское охранное предприятие «Гектор» привлечено судом к ответственности за нарушение правил перевозки служебного оружия. Установлено, что 21 октября 2025 года, получив во временное пользование на складе Управления Росгвардии по Омской области служебное огнестрельное оружие, ООО ЧОП «Гектор» осуществило его транспортировку в собственную комнату хранения без оформленного в установленном порядке разрешения. Данное требование прямо предусмотрено Правилами оборота оружия и направлено на обеспечение безопасности и строгого учета.
Как сообщили в пресс-службе суда, законный представитель предприятия вину признал, сославшись на неосведомленность о необходимости получения специального разрешения на транспортировку. Постановлением суда ООО ЧОП «Гектор» признано виновным в совершении административного правонарушения. Предприятию назначен административный штраф в размере 150 000 рублей. Конфискация оружия не применялась, так как оно было получено во временное пользование по договору с Росгвардией.