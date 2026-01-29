Сотрудники полиции в Приангарье спасли на дороге раненую сову

Сотрудники ГАИ в Иркутской области нашли на загородной трассе раненую сову, которую травмировал автомобиль. Об этом в четверг, 29 января, рассказали в ГУМВД по региону.
Инцидент произошел в ходе патрулирования территории. Сотрудники правоохранительных органов заметили на дороге хромую птицу — она с трудом смогла перелететь в сугроб. Офицеры поймали сову и отвезли для осмотра в Дом природы.
— Спасенная сова оказалась длиннохвостой неясытью женского пола, у которой выявили истощение, черепно-мозговую травму, повреждения глаза и сильный стресс. Специалисты посадили птицу в помещение с приглушенным светом и минимальным доступом людей, чтобы хищница могла восстановиться, — добавили в сообщении.
До этого жители Иркутской области обнаружили изнеможенную медведицу по имени Маша, которую бросили без еды и воды в закрывшемся частном зоопарке «Живые медведи», расположенном на улице Горького в рабочем поселке Листвянка.
В 2024 году около школы в Красносельском районе Санкт-Петербурга полицейские также спасли замученного медведя, запертого в клетке в грузовике. Животное рычало и выглядело изможденным.