Администрация Владивостока добавила пять автобусов на маршрут № 95

Заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин рассказал, что ранее на 95‑м маршруте регулярно срывали расписание, в том числе из‑за нехватки автобусов. По его словам, муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1» завершило обкатку семи новых МАЗов, из которых пять отправили на маршрут № 95, и теперь на линии работают семь автобусов. Чиновник отметил, что городские власти дальше намерены следить за тем, как перевозчик соблюдает график движения на этом направлении.