Администрация Владивостока добавила пять автобусов на маршрут № 95

Дополнительные автобусы вышли на маршрут № 95 «Поликлиника № 9 — площадь Борцов Революции» во Владивостоке в четверг, 29 января. На линию добавили пять новых машин МАЗ, которые город получил в конце 2025 года, сообщила пресс-служба администрации Владивостока. Такое решение глава города Константин Шестаков принял после жалоб пассажиров на работу этого направления.
Заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин рассказал, что ранее на 95‑м маршруте регулярно срывали расписание, в том числе из‑за нехватки автобусов. По его словам, муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1» завершило обкатку семи новых МАЗов, из которых пять отправили на маршрут № 95, и теперь на линии работают семь автобусов. Чиновник отметил, что городские власти дальше намерены следить за тем, как перевозчик соблюдает график движения на этом направлении.
На следующей неделе по поручению мэра две новые машины добавят на маршрут № 15к, который ходит по кольцу и соединяет центр Владивостока с районом Трудовой. Этот маршрут, как и 95‑й, обслуживает «ВПОПАТ № 1».
В декабре 2025 года муниципальному перевозчику передали 14 новых автобусов МАЗ, а также два автобуса среднего класса «ПАЗ» для работы на линиях острова Русский. В 2026 году при поддержке правительства Приморского края для предприятия во Владивосток должны доставить еще четыре автобуса МАЗ.
Новый подвижной состав позволяет «ВПОПАТ № 1» выходить на аукционы по обслуживанию маршрутов и выполнять действующие рейсы без срывов. Для привлечения водителей в феврале 2026 года на предприятии планируют увеличить заработную плату.