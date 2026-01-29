Ричмонд
Снег и ледяной дождь нипочем: аэропорт Минск продолжает принимать рейсы

У каждого циклона свой характер, и в Беларусь этой зимой заглянули уже два таких гостя, но ни один из них не смог парализовать работу главной воздушной гавани.

Источник: Sputnik.by

Кто-то уже стал привыкать к теплым зимам, и снегопады с ледяными дождями стали сюрпризом. Но только не для Национального аэропорта Минск. Наземные службы, естественно, следят за метеосводками.

Когда погода стремительно испортилась, техника оперативно вышла на расчистку взлетно-посадочной полосы, «рулежек» и перрона аэропорта. Например, во время циклона «Улли» было задействовано примерно полсотни единиц различной техники.

Уборка снега и льда в этом случае очень важна. Если бетонное покрытие вовремя не почистить, высок риск заноса воздушного судна при рулении и при посадке. Это может закончиться плачевно. А потому нужно успевать отвечать на капризы погоды.

Тем более, что нынче после теплого декабря продолжается «зимняя зима». Наземные службы аэропорта в таких условиях нередко работают в таком усиленном режиме, что еду сотрудникам привозят порой прямо на летное поле.

Корреспонденты Sputnik побывали там, чтобы увидеть собственными глазами, как работает наземная техника. Подробности — в нашем видео.