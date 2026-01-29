Пришедшие на Урал морозы обнажили застарелые коммунальные проблемы

Перебои с подачей электроэнергии в поселках под Челябинском происходят не первый год в связи с бурным ростом строительства и, соответственно, нагрузки на сети, с которой они не справляются. По данным челябинского штаба Народного фронта, своеобразный антирейтинг Сосновского района возглавляют деревни Ключи, Осиновка и Малиновка, а также одноименное СНТ. «Проблемы там носят системный характер: люди регулярно испытывают перебои с электроэнергией и замерзают в своих домах», — посетовали активисты.