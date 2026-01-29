Пришедшие на Урал морозы обнажили застарелые коммунальные проблемы

Прокуратура и СК возбуждают уголовные дела. И, как показывают проверки, ЧП случились не на пустом месте.
В Челябинской области первыми о помощи попросили поселки Западный, Ключи, Малиновка и СНТ «Малиновка» в пригороде Челябинска, где в лютые холода из-за пикового потребления энергии вышла из строя линия электропередачи и пришлось в аварийном порядке чинить старую и тянуть новую — резервную. Борьба за выживание продолжалась более 16 часов, и за это время многие жилища промерзли настолько, что их пришлось отогревать тепловыми пушками, а в некоторых домах вышли из строя системы отопления и водопровод.
Вину за ЧП следствие возложило на энергоснабжающую компанию, возбудив уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, энергетики «не обеспечили подачу стабильного напряжения, допустив длительные отключения и создав реальную угрозу безопасности жизни и здоровья граждан в зимний период».
Перебои с подачей электроэнергии в поселках под Челябинском происходят не первый год в связи с бурным ростом строительства и, соответственно, нагрузки на сети, с которой они не справляются. По данным челябинского штаба Народного фронта, своеобразный антирейтинг Сосновского района возглавляют деревни Ключи, Осиновка и Малиновка, а также одноименное СНТ. «Проблемы там носят системный характер: люди регулярно испытывают перебои с электроэнергией и замерзают в своих домах», — посетовали активисты.
Глава региона Алексей Текслер во время разбора полетов назвал эту ситуацию неприемлемой.
— Нужно не голову в песок прятать, а заранее планировать развитие территорий, синхронизируя его с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций, — раскритиковал губернатор подчиненных.
Но не успел он сделать оргвыводы, как в Малиновке произошла новая авария. 24 января из-за высоких нагрузок вышла из строя отремонтированная десятью днями ранее линия электропередачи 10 кВ. А для безопасного проведения восстановительных работ пришлось отключить также ЖК «Привилегия» и «Белый хутор». К счастью, на сей раз ненадолго.
Линию починили поздно вечером, а наутро стянули в Малиновку резервные источники общей мощностью 1680 кВт, на которые локально перевели электроснабжение части улиц, чтобы разгрузить сеть. Однако энергетики все-таки просят жителей «по возможности контролировать энергопотребление и ограничить использование энергоемких приборов». Иначе новых неприятностей не избежать.
В Карабаше из-за аварии на сетях теплоснабжения на четверо суток остались без отопления жители более 30 многоквартирных домов, две школы и несколько торговых учреждений. Чтобы избежать полной разморозки системы, пришлось сливать из нее воду. А для подключения после ремонта — вызывать на помощь ремонтные бригады из Кыштыма, Чебаркуля и Каслей. В отношении допустивших аварию чиновников возбуждено уголовное дело о халатности, его расследование взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Аналогичное дело возбудили в Кушве Свердловской области, жители которой тоже остались без отопления в мороз из-за коммунальной аварии, причем уже второй (!) с начала года.
Добавилось работы и следователям пермского Красновишерска, где предстоит выяснить, по каким причинам с приходом холодов начались перебои в работе котельных. Проблемы и там назревали не один год, а потому возникает вопрос: почему их не решали? Не ждали пиковых нагрузок во время морозов? Но это все равно что не ждать снега зимой.
Решения по пригородным поселкам Челябинска (в том числе об ускорении газификации) у областных властей есть, и губернатор потребовал от подчиненных их исполнения уже в этом году. Хорошо бы нанести на карту и остальные очаги «морозных» ЧП, чтобы устранить их первопричины в приоритетном порядке.