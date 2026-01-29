Драники вошли в мировой топ блюд из картошки, но не на первом месте

Белорусские драники попали в топ-15 лучших картофельных блюд мира в январе 2026 года. Это следует из опроса среди пользователей известного гастрономического портала TasteAtlas.
Лидер рейтинга — латвийские картофельные оладьи с рейтингом 4,4, на втором месте — блины из Словакии (4,3), а на третьем — их литовский аналог (4,3).
Национальное блюдо Беларуси заняло 14 место с оценкой 4,2 балла. Такая же оценка и у польских картофельных оладий.
В списке около 50 блюд из картофеля не только из Европы, но и из Америки.
Кстати, TasteAtlas использует методы фильтрации голосов с помощью искусственного интеллекта.
