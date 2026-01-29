Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Драники вошли в мировой топ блюд из картошки, но не на первом месте

Белорусские драники попали в топ-15 лучших картофельных блюд мира января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские драники попали в топ-15 лучших картофельных блюд мира в январе 2026 года. Это следует из опроса среди пользователей известного гастрономического портала TasteAtlas.

Лидер рейтинга — латвийские картофельные оладьи с рейтингом 4,4, на втором месте — блины из Словакии (4,3), а на третьем — их литовский аналог (4,3).

Национальное блюдо Беларуси заняло 14 место с оценкой 4,2 балла. Такая же оценка и у польских картофельных оладий.

В списке около 50 блюд из картофеля не только из Европы, но и из Америки.

Кстати, TasteAtlas использует методы фильтрации голосов с помощью искусственного интеллекта.

А белорусы сказали, с какими проблемами по работе столкнулись из-за искусственного интеллекта.

Мы писали, что эксперт назвала нюансы уплаты подоходного налога при сдаче квартиры в Беларуси: «Налог надо платить, даже если договор аренды не заключен».