Еще один туманный и пасмурный день без электричества: Жителей Кишинева ждут «запланированные» испытания — публикуем адреса, по которым отключат свет

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных в Кишиневе в четверг, 29 января 2026, отключениях электричества.
Ботаника.
ул. Гренобле, 163/1 — с 10:00 до 16:00.
Буюканы.
ул. Б. Скулень, 9/2, Д. и И. Алдя-Теодорович, 44/1, И. Л. Караджале, 2, 2/2, ⅔, 3, Н. Костин, 34A, 37, 44/1, 44/6, 44/7 — с 09:10 до 13:30.
ул. А. Маринеску, 15/2, 17/1, Парис, 51, 51/2 — с 11:00 до 15:30.
Центр.
ул. Сихаструлуй, 9003 — с 08:50 до 16:30.
ул. Г. Асаки, 13A, 19B, 21, 23, 36, 40, 40/4, 40/6, 999, M. Ломоносова, 39, 39A, 39/1, 41 — с 13:00 до 17:00.
Чеканы.
ул. П. Заднипру, 8/2 — с 09:10 до 13:00.
