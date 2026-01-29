Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один туманный и пасмурный день без электричества: Жителей Кишинева ждут «запланированные» испытания — публикуем адреса, по которым отключат свет

Публикуем адреса, по которым в Кишиневе отключат электричество в четверг, 29 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных в Кишиневе в четверг, 29 января 2026, отключениях электричества.

Ботаника.

ул. Гренобле, 163/1 — с 10:00 до 16:00.

Буюканы.

ул. Б. Скулень, 9/2, Д. и И. Алдя-Теодорович, 44/1, И. Л. Караджале, 2, 2/2, ⅔, 3, Н. Костин, 34A, 37, 44/1, 44/6, 44/7 — с 09:10 до 13:30.

ул. А. Маринеску, 15/2, 17/1, Парис, 51, 51/2 — с 11:00 до 15:30.

Центр.

ул. Сихаструлуй, 9003 — с 08:50 до 16:30.

ул. Г. Асаки, 13A, 19B, 21, 23, 36, 40, 40/4, 40/6, 999, M. Ломоносова, 39, 39A, 39/1, 41 — с 13:00 до 17:00.

Чеканы.

ул. П. Заднипру, 8/2 — с 09:10 до 13:00.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Новая арена в Кишиневе за сотни миллионов: Нужен ли нам еще один стадион, если аншлаги на маленьком «Зимбру» случаются раз в несколько лет.

Депутат от правящей партии ПАС Раду Мариан в телеэфире заявил о необходимости строительства в стране новой спортивной арены (далее…).

Нынешняя зима в Молдове запомнится битыми машинами и бесчисленными травмами: Как обычно, никто за это ответственность не несёт — премьер-министр призывает не обращать внимания на стихию.

Страна погрузилась в коллапс, а у наших чиновников и бизнесменов — всё хорошо (далее…).

В Италии сиделку из Молдовы арестовали за покушение на убийство: Подопечная была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы в критическом состоянии.

Сейчас подозреваемая находится в тюрьме в распоряжении судебных властей, а врачи продолжают бороться за жизнь пациентки, не давая прогнозов (далее…).