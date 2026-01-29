В Приморье нашли признаки порчи в 50 тоннах куриного филе из Китая

Специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору, обнаружили нарушения микробиологических норм в двух партиях куриного филе из Китая общим весом почти 50 тонн. Пробы были отобраны инспектором регионального Россельхознадзора на складе временного хранения в Уссурийске, сообщила пресс-служба ведомства.
«В партиях установлены превышения количества мезофильных азробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАНМ) — в 0,3−1,1 раза выше установленного норматива», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие выявления могут свидетельствовать о нарушении температурного режима при хранении и транспортировке продукции, что способствует развитию процессов порчи.
С начала 2026 года в Приморском филиале «АПК НАЦРЫБА» исследовано шесть партий импортного куриного мяса, и в двух из них зафиксированы аналогичные несоответствия.
