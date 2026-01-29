Огурцы стали одним из самых дорогих продуктов в Новосибирске

КП-Новосибирск прошлась по нескольким онлайн-магазинам и выяснила, что в основном за 110−150 рублей можно купить килограмм длинноплодных или среднеплодных гладких огурцов. А вот за короткоплодные придется отдать больше — в среднем 320−330 рублей. Для сравнения: окорок свиной в тех же магазинах обойдется в 280−380 рублей за килограмм, а куриная грудка — около 260−280 рублей. То есть огурцы иногда придется заплатить больше, чем за кусок мяса.