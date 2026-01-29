Ричмонд
Огурцы стали одним из самых дорогих продуктов в Новосибирске

В некоторых магазинах они обходятся дороже, чем упаковка мяса.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска заметили, что огурцы в местных магазинах значительно подорожали в последнее время. В основном килограмм этого овоща обходится в 110−330 рублей в зависимости от их вида. Но есть и более дорогие варианты, которые обгоняют в цене мясо.

КП-Новосибирск прошлась по нескольким онлайн-магазинам и выяснила, что в основном за 110−150 рублей можно купить килограмм длинноплодных или среднеплодных гладких огурцов. А вот за короткоплодные придется отдать больше — в среднем 320−330 рублей. Для сравнения: окорок свиной в тех же магазинах обойдется в 280−380 рублей за килограмм, а куриная грудка — около 260−280 рублей. То есть огурцы иногда придется заплатить больше, чем за кусок мяса.

В некоторых продуктовых маркетплейсах цена огурцы может даже шокировать. Например, в одном из сервисов доставки за упаковку короткоплодных огурцов массой 450 грамм просят 339 рублей. Получается, что килограмм тогда выходит около 753 рублей. В тоже время в этой доставке кусок свиного окорока в 500 грамм просят 209 рублей.