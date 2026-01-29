Снегопад накрыл Москву: фоторепортаж с улиц столицы

Сильный снегопад прошёл в Москве, существенно осложнив дорожную обстановку и работу городских служб. За короткий промежуток времени в столице выпало значительное количество осадков, что привело к образованию сугробов на проезжей части, тротуарах и во дворах. На фотографиях зафиксированы последствия непогоды в разных районах города: затруднённое движение транспорта, работа коммунальных служб, уборка снега на улицах и у социальных объектов, а также повседневная жизнь москвичей в условиях снегопада.