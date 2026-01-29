В ближайшие сутки на Земле возможна магнитная буря

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Слабая магнитная буря была зафиксирована на Земле в ночь на 29 января, ее повторение возможно в течение суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Отмечается, что за прошедшие сутки наблюдались краткосрочные возмущения и магнитная буря слабого уровня. Согласно графику на сайте лаборатории, магнитная буря произошла в ночь на 29 января.
Ранее сообщалось, что 28 января ожидается рост геомагнитной активности из-за влияния корональной дыры на Солнце.
«В зоне влияния корональной дыры планета будет находиться еще около суток. В течение этого периода возможны кратковременные геомагнитные возмущения и бури», — говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток возможен выход на видимую с Земли сторону активных областей с обратной стороны Солнца.
«В связи с этим ожидается постепенное изменение тренда и возобновление роста числа вспышек. До какого уровня он может подняться, станет понятно, когда эти области полностью окажутся в поле зрения», — уточняется в сообщении.