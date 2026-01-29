Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ближайшие сутки на Земле возможна магнитная буря

Явление также фиксировали в ночь на 29 января.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Слабая магнитная буря была зафиксирована на Земле в ночь на 29 января, ее повторение возможно в течение суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Отмечается, что за прошедшие сутки наблюдались краткосрочные возмущения и магнитная буря слабого уровня. Согласно графику на сайте лаборатории, магнитная буря произошла в ночь на 29 января.

Ранее сообщалось, что 28 января ожидается рост геомагнитной активности из-за влияния корональной дыры на Солнце.

«В зоне влияния корональной дыры планета будет находиться еще около суток. В течение этого периода возможны кратковременные геомагнитные возмущения и бури», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток возможен выход на видимую с Земли сторону активных областей с обратной стороны Солнца.

«В связи с этим ожидается постепенное изменение тренда и возобновление роста числа вспышек. До какого уровня он может подняться, станет понятно, когда эти области полностью окажутся в поле зрения», — уточняется в сообщении.