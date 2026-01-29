В ближайшие сутки на Земле возможна магнитная буря

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Слабая магнитная буря была зафиксирована на Земле в ночь на 29 января, ее повторение возможно в течение суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.