В Башкирии землевладельцев обяжут уничтожать опасные растения: уже в феврале примут соответствующий закон

Жителей Башкирии хотят обязать уничтожать борщевик у себя на участках.

Источник: Комсомольская правда

В следующем месяце на пленарном заседании парламента Башкирии депутаты планируют принять в окончательном чтении законопроект, обязывающий уничтожать опасные инвазивные растения.

Законопроект предполагает внесение изменений в Экологический кодекс и закон об особо охраняемых природных территориях Башкирии. Он обяжет всех правообладателей земельных участков выявлять и уничтожать растения из утверждаемого правительством республики перечня инвазивных видов. Для особо охраняемых природных территорий и лесов будет действовать особый порядок, регулируемый федеральным законодательством.

Председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев подчеркнул, что чужеродные растения представляют реальную угрозу экосистеме республики, агрессивно захватывая территории и вытесняя исконные виды, что ведет к деградации биоразнообразия. Некоторые из них, такие как борщевик Сосновского, опасны и для человека, вызывая тяжелые дерматиты.

Инвазивными считаются растения, обитающие за пределами своего естественного ареала, распространение которых создает угрозу окружающей среде, здоровью людей и наносит вред отраслям экономики.

