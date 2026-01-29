Омские прокуроры сообщили, что благодаря им отремонтировано 200 километров дорог

Также в прокуроре отметили, что в минувшем году, в ходе надзорной деятельности, сотрудниками ведомства было выявила более 5 тысяч нарушений в сфере исполнения законов о безопасности дорожного движения. Для их устранения было направлено в суды свыше 400 исков и заявлений и внесено почти 1,3 тысяч представлений.