Омские прокуроры сообщили, что благодаря им отремонтировано 200 километров дорог

О своей важной цели — надзорной деятельности за качественным ремонтом и надлежащим содержанием дорог в омской области — заявили в пресс-службе омской прокуратуры. В качестве примера успешной работы, правоохранители привели Усть-Ишимский район.
«В том числе благодаря принятым прокуратурой мерам в 2025 году проведен капитальный ремонт около 200 км дорог. Например, в Усть-Ишимском районе восстановлено почти 20 км дороги, полностью размытой во время паводка», — говорится в сообщении ведомства.
Также в прокуроре отметили, что в минувшем году, в ходе надзорной деятельности, сотрудниками ведомства было выявила более 5 тысяч нарушений в сфере исполнения законов о безопасности дорожного движения. Для их устранения было направлено в суды свыше 400 исков и заявлений и внесено почти 1,3 тысяч представлений.