В начале февраля Ростов накроют магнитные возмущения

В начале февраля в Ростове-на-Дону ожидаются магнитные возмущения, но они не достигнут уровня бурь. Прогноз геомагнитной активности обновили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Небольшие магнитные изменения прогнозируют 5, 9, 10 февраля, а также с 13 по 16 февраля. Это влияние будет ниже показателя G1 и Кр-индекса 5.
При этом, по расчетам экспертов, магнитная буря уже прошла в ночь на 29 января, и с 6 утра фон начал стабилизироваться. Также геомагнитные бури могут пройти завтра и послезавтра (возможность их появления оценивают в 21%, при этом отсутствие каких-либо изменений прогнозируют с вероятностью в 54%).
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень магнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям при возмущениях магнитосферы рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.
