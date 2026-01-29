В начале февраля Ростов накроют магнитные возмущения

При этом, по расчетам экспертов, магнитная буря уже прошла в ночь на 29 января, и с 6 утра фон начал стабилизироваться. Также геомагнитные бури могут пройти завтра и послезавтра (возможность их появления оценивают в 21%, при этом отсутствие каких-либо изменений прогнозируют с вероятностью в 54%).