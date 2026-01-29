Маск начнет выпускать человекоподобных роботов вместо электрокаров

Компания Tesla, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, намерена выпускать до миллиона человекоподобных роботов в год. Об этом предприниматель сообщил во время конференц-звонка по итогам работы компании, который транслировался на YouTube.
Предприниматель объявил инвесторам, что во втором квартале Tesla перестанет выпускать электрокары моделей S и X. Это позволит освободить производственные мощности для роботов.
В беседе с инвесторами Маск назвал такое решение «переходом в будущее» и объявил о планах сменить направление.
Решение миллиардера отчасти продиктовано конкуренцией на автомобильном рынке с китайскими производителями.
Ожидается, что переоборудованный завод Маска сможет выпускать до миллиона роботов в год.
Ранее сообщалось, что Tesla впервые завершила год со снижением выручки.