Маск начнет выпускать человекоподобных роботов вместо электрокаров

Маск переоборудует завод Tesla под выпуск человекоподобных роботов.

Источник: Аргументы и факты

Компания Tesla, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, намерена выпускать до миллиона человекоподобных роботов в год. Об этом предприниматель сообщил во время конференц-звонка по итогам работы компании, который транслировался на YouTube.

Предприниматель объявил инвесторам, что во втором квартале Tesla перестанет выпускать электрокары моделей S и X. Это позволит освободить производственные мощности для роботов.

В беседе с инвесторами Маск назвал такое решение «переходом в будущее» и объявил о планах сменить направление.

Решение миллиардера отчасти продиктовано конкуренцией на автомобильном рынке с китайскими производителями.

Ожидается, что переоборудованный завод Маска сможет выпускать до миллиона роботов в год.

Ранее сообщалось, что Tesla впервые завершила год со снижением выручки.

