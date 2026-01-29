Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пир на весь мир уже не моден

Прошлой осенью мой любимый сын женился. На очень достойной девушке.

«До дела» шли несколько лет — все там исследовали друг друга, проверяли… И вот, наконец, свадьба. Которая, по идее, должна «петь и плясать». И бить в бубен. Но сама свадьба оказалась, что называется, скромной, но со вкусом. Сразу оговорюсь: нас, родителей, пригласили. Но безумных торжеств а-ля 1980-е, пир на весь мир, или там в стиле начала двухтысячных, когда брали кредит на проведение славного мероприятия, — нет, обошлось.

Я думала, это мои — такие вот скромные товарищи; но, оказалось, нет, — тренд. Свадьба — это праздник двоих, тех, кому вступать в новую жизнь вместе. И они, молодые, выбирают то, что комфортно для них. Мои молодожены все же организовали праздник для самых близких родственников. А многие вообще проводят регистрацию брака и улетают в свадебное путешествие.

И я очень приветствую такой формат. Сколько уж в жизни было примеров, когда дорогая и пафосная свадьба оказывается первым и последним ярким воспоминанием в жизни «молодых». Когда свадьба без драки, считай, «не удалась». Я согласна с тем, что хорошая и правильная свадьба — для двоих. Остальные лишь статисты, а не главные участники, и тамада тоже не особо нужен — он, как и кукла на капоте, остался где-то в прошлом.

А что нужно по-настоящему? Во-первых, любовь и позитив. И еще. Хорошая фотосессия и стильный ЗАГС — сейчас это действительно «дворцы бракосочетания» с соответствующими интерьерами. Вообще тренд времени — не дорого-богато, а стильно и душевно. Как-то из нашей жизни вдруг ушло желание по-паратовски бросать деньги на ветер, и не из крохоборства, а просто — ну не нужно это! Количество вложенных средств не равно будущему семейному счастью. Я про олигархов сейчас не пишу — не знаю, как у них, у олигархов. Но то, что современная молодежь выбирает комфортный для них вариант, без излишеств, которые, как оказалось, не радуют, — я приветствую. И только недавно как-то вошли в берега и поняли, что помнить-то торжество должны, в принципе, не «от Волги до Енисея», а двое.