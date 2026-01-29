Пир на весь мир уже не моден

«До дела» шли несколько лет — все там исследовали друг друга, проверяли… И вот, наконец, свадьба. Которая, по идее, должна «петь и плясать». И бить в бубен. Но сама свадьба оказалась, что называется, скромной, но со вкусом. Сразу оговорюсь: нас, родителей, пригласили. Но безумных торжеств а-ля 1980-е, пир на весь мир, или там в стиле начала двухтысячных, когда брали кредит на проведение славного мероприятия, — нет, обошлось.
Я думала, это мои — такие вот скромные товарищи; но, оказалось, нет, — тренд. Свадьба — это праздник двоих, тех, кому вступать в новую жизнь вместе. И они, молодые, выбирают то, что комфортно для них. Мои молодожены все же организовали праздник для самых близких родственников. А многие вообще проводят регистрацию брака и улетают в свадебное путешествие.
И я очень приветствую такой формат. Сколько уж в жизни было примеров, когда дорогая и пафосная свадьба оказывается первым и последним ярким воспоминанием в жизни «молодых». Когда свадьба без драки, считай, «не удалась». Я согласна с тем, что хорошая и правильная свадьба — для двоих. Остальные лишь статисты, а не главные участники, и тамада тоже не особо нужен — он, как и кукла на капоте, остался где-то в прошлом.
А что нужно по-настоящему? Во-первых, любовь и позитив. И еще. Хорошая фотосессия и стильный ЗАГС — сейчас это действительно «дворцы бракосочетания» с соответствующими интерьерами. Вообще тренд времени — не дорого-богато, а стильно и душевно. Как-то из нашей жизни вдруг ушло желание по-паратовски бросать деньги на ветер, и не из крохоборства, а просто — ну не нужно это! Количество вложенных средств не равно будущему семейному счастью. Я про олигархов сейчас не пишу — не знаю, как у них, у олигархов. Но то, что современная молодежь выбирает комфортный для них вариант, без излишеств, которые, как оказалось, не радуют, — я приветствую. И только недавно как-то вошли в берега и поняли, что помнить-то торжество должны, в принципе, не «от Волги до Енисея», а двое.