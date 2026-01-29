Пир на весь мир уже не моден

А что нужно по-настоящему? Во-первых, любовь и позитив. И еще. Хорошая фотосессия и стильный ЗАГС — сейчас это действительно «дворцы бракосочетания» с соответствующими интерьерами. Вообще тренд времени — не дорого-богато, а стильно и душевно. Как-то из нашей жизни вдруг ушло желание по-паратовски бросать деньги на ветер, и не из крохоборства, а просто — ну не нужно это! Количество вложенных средств не равно будущему семейному счастью. Я про олигархов сейчас не пишу — не знаю, как у них, у олигархов. Но то, что современная молодежь выбирает комфортный для них вариант, без излишеств, которые, как оказалось, не радуют, — я приветствую. И только недавно как-то вошли в берега и поняли, что помнить-то торжество должны, в принципе, не «от Волги до Енисея», а двое.