Ветеранам СВО Южного Урала оплатят проезд к месту лечения в центрах Соцфонда

С 2026 года демобилизованные ветераны СВО бесплатно добираются до центров реабилитации Соцфонда и обратно. Как рассказали в Отделении СФР по Челябинской области, ранее ветераны могли возместить расходы на проезд по возвращении.
Проездные предоставляют на все виды транспорта одновременно с направлением в центр реабилитации. Как добавил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов, также с этого года участники СВО с первой группой инвалидности или нуждающиеся в сопровождении по медпоказаниям могут приезжать на лечение вместе с сопровождающими — им полностью оплачивают проезд, проживание и питание.
Путевки медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в подведомственных Социальному фонду России реабилитационных центрах выдаются уволенным из рядов вооруженных сил участникам СВО при наличии удостоверения ветерана боевых действий.
Подать заявление можно через портал Госуслуг, в СФР или МФЦ. К заявлению необходимо приложить медсправку по форме 070/у или 057/у (подтверждают показания для санаторно-курортного лечения или реабилитации. — Прим. ред.).
Напомним, что демобилизованные ветераны специальной военной операции начиная с 2025 года в особом порядке получают медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в подведомственных Социальному фонду России реабилитационных центрах.
Путевки предоставляются независимо от того, был ли ветеран спецоперации призван по мобилизации или служил по контракту. Главное — он должен быть уволен из рядов вооруженных сил и иметь удостоверение ветерана боевых действий.
Получить путевку можно один раз в год. Если ветеран не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, диагностику проведут в центре. Длительность санаторно-курортного лечения — 21 день, реабилитации — зависит от показаний.
Кстати, центры реабилитации СФР расположены на территории пяти федеральных округов: Центрального, Приволжского, Южного, Уральского и Сибирского. Ближайшие для жителей Челябинской области — «Тараскуль» (Тюмень), «Омский» (Омская область) и «Ключи» (Томская область).