Ветеранам СВО Южного Урала оплатят проезд к месту лечения в центрах Соцфонда

Проездные предоставляют на все виды транспорта одновременно с направлением в центр реабилитации. Как добавил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов, также с этого года участники СВО с первой группой инвалидности или нуждающиеся в сопровождении по медпоказаниям могут приезжать на лечение вместе с сопровождающими — им полностью оплачивают проезд, проживание и питание.