В Волгодонске начался ремонт аварийной тепломагистрали

«Сейчас на месте ремонтная бригада ведет земляные работы. Для этого задействовано пять единиц техники (два экскаватора, две откачивающие установки, один самосвал) и 12 специалистов аварийно-ремонтной бригады и инженерно-технического персонала. Все необходимые ресурсы на объекте имеются», — отмечает министр.