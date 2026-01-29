В Волгодонске начался ремонт аварийной тепломагистрали

Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
«Сейчас на месте ремонтная бригада ведет земляные работы. Для этого задействовано пять единиц техники (два экскаватора, две откачивающие установки, один самосвал) и 12 специалистов аварийно-ремонтной бригады и инженерно-технического персонала. Все необходимые ресурсы на объекте имеются», — отмечает министр.
Работы ведутся круглосуточно.
На данный момент теплоснабжение отсутствует в 75 домах по пр. Мира, Октябрьскому шоссе, улицам Маршала Кошевого, Академика Королева, Гагарина, Гаражной Индустриальной.
Ориентировочное время окончания работ — до 20:00 29 января.