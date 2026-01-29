Владивосток получит 3 млн руб. за лучшее новогоднее оформление площадей

В 2026 году на проекты благоустройства в Приморье из краевого и федерального бюджетов выделили 3,4 миллиарда рублей. Из них 970 миллионов рублей край получил благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Эти средства направят на обновление семи общественных пространств, которые выбрали по итогам голосования жителей.