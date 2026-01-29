Владивосток получит 3 млн руб. за лучшее новогоднее оформление площадей

Владивосток занял первое место в краевом конкурсе на лучшее новогоднее оформление городских площадей и получит 3 миллиона рублей на благоустройство. Всего между муниципалитетами распределят 12 миллионов рублей призового фонда, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
Итоги конкурса подвела межведомственная комиссия по благоустройству края. В основной номинации, помимо Владивостокского городского округа, второе место отдали городскому округу Дальнегорск с призом в 2 миллиона рублей, третье — Чугуевскому муниципальному округу, который получит 1 миллион рублей.
Отдельно определили победителей в шести дополнительных номинациях, каждому из них также направят по 1 миллиону рублей. В этот список вошли Хорольский муниципальный округ, города Артём, Уссурийск и Дальнегорск, муниципальный округ город Партизанск и городской округ Спасск-Дальний.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Алексей Першин сказал, что конкурс показал творческий подход муниципалитетов к новогоднему оформлению и что достойные проекты представили даже небольшие населённые пункты, что он связал с ростом качества городской среды в регионе.
В 2026 году на проекты благоустройства в Приморье из краевого и федерального бюджетов выделили 3,4 миллиарда рублей. Из них 970 миллионов рублей край получил благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Эти средства направят на обновление семи общественных пространств, которые выбрали по итогам голосования жителей.