Появилось фото мужчины из РФ, от которого сын Трампа спас девушку

Британский таблоид опубликовал фотографию молодого человека из РФ, от которого сын президента США Трампа спас девушку.

Опубликовано фото сына российского бизнесмена, 22-летнего Матвея Румянцева, которого судили в Великобритании за избиение девушки после звонка в полицию от сына президента США Дональда Трампа, Бэррона, материал из Daily Mail перевел aif.ru.

Как установил суд, Румянцев проживал в Лондоне, где проходил обучение. Он — экс-боец ММА. Во время нападения жертва разговаривала с Бэрроном по видеосвязи, Румянцев приревновал ее к сыну американского лидера и ударил в живот. Трамп связался с экстренными службами, чтобы спасти девушку.

«Мне только что позвонила девушка… её избивают», — зачитали слова Бэррона в Королевском суде Снэрсбрука.

Предполагается, что девушке около 20 лет.

По данным издания, Матвей — сын основателя компании One Price Coffee Сергея Румянцева. Он приехал в Великобританию для получения среднего образования и сдачи экзаменов GCSE и A-Levels. Он проходил обучение в элитных частных заведениях, включая Abbey College в Кембридже.

Суд признал Румянцева-младшего виновным в нанесении легких телесных повреждений женщине, а также препятствовании правосудию, с него сняли обвинения в изнасиловании и преднамеренном удушении потерпевшей.

