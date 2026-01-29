Появилось фото мужчины из РФ, от которого сын Трампа спас девушку

Опубликовано фото сына российского бизнесмена, 22-летнего Матвея Румянцева, которого судили в Великобритании за избиение девушки после звонка в полицию от сына президента США Дональда Трампа, Бэррона, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Как установил суд, Румянцев проживал в Лондоне, где проходил обучение. Он — экс-боец ММА. Во время нападения жертва разговаривала с Бэрроном по видеосвязи, Румянцев приревновал ее к сыну американского лидера и ударил в живот. Трамп связался с экстренными службами, чтобы спасти девушку.
«Мне только что позвонила девушка… её избивают», — зачитали слова Бэррона в Королевском суде Снэрсбрука.
Предполагается, что девушке около 20 лет.
По данным издания, Матвей — сын основателя компании One Price Coffee Сергея Румянцева. Он приехал в Великобританию для получения среднего образования и сдачи экзаменов GCSE и A-Levels. Он проходил обучение в элитных частных заведениях, включая Abbey College в Кембридже.
Суд признал Румянцева-младшего виновным в нанесении легких телесных повреждений женщине, а также препятствовании правосудию, с него сняли обвинения в изнасиловании и преднамеренном удушении потерпевшей.