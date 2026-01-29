Расцвет рыночной торговли

А когда дозрело, то экономика страны уже лежала в руинах. Кроме как «шокотерапией», ее было уже не поднять. Раньше надо было этот указ издавать, но мешали глубоко засевшие в мозгах чиновников социалистические догмы, согласно которым «свободная торговля» сродни «спекуляции». В этом смысле указ Ельцина был не реформой, а настоящим прорывом. Еще вчера буквально милиционеры гоняли бабушек у метро, продающих какую-нибудь зелень или цветы, а сегодня одним махом разрешили предприятиям и отдельным гражданам вести любую (!) торговую деятельность без специальных разрешений. Разрешено было торговать «в любых удобных местах», кроме проезжей части, метро, вокзалов, аэропортов и территорий возле госорганов. Разумеется, тут же возникли стихийные рынки и ларьки. Хаос свободы. Хотя местным органам власти было поручено определить территории для размещения торговых точек, на практике они часто подстраивались под стихию: где возникли рынки, там и законно. Тем более что курировали рынки не столько они, сколько бандиты. Ограничений было минимум.