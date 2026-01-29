Расцвет рыночной торговли

А когда дозрело, то экономика страны уже лежала в руинах. Кроме как «шокотерапией», ее было уже не поднять. Раньше надо было этот указ издавать, но мешали глубоко засевшие в мозгах чиновников социалистические догмы, согласно которым «свободная торговля» сродни «спекуляции». В этом смысле указ Ельцина был не реформой, а настоящим прорывом. Еще вчера буквально милиционеры гоняли бабушек у метро, продающих какую-нибудь зелень или цветы, а сегодня одним махом разрешили предприятиям и отдельным гражданам вести любую (!) торговую деятельность без специальных разрешений. Разрешено было торговать «в любых удобных местах», кроме проезжей части, метро, вокзалов, аэропортов и территорий возле госорганов. Разумеется, тут же возникли стихийные рынки и ларьки. Хаос свободы. Хотя местным органам власти было поручено определить территории для размещения торговых точек, на практике они часто подстраивались под стихию: где возникли рынки, там и законно. Тем более что курировали рынки не столько они, сколько бандиты. Ограничений было минимум.
«Челноки» потянулись сотнями тысяч в Турцию, Китай или близкую Финляндию с клетчатыми огромными сумками за всяким ширпотребом, чтобы потом торговать этим на улице. Картина неприглядная, прямо скажем. Тем более что «челноками» заделались учителя, научные работники и прочие бюджетники, которые на фоне отпущенных (с начала 1992 года) рыночных цен в одночасье стали нищими. Однако альтернатива для них была еще печальнее: иначе они бы просто не выжили. А так это был шанс населению самостоятельно обеспечивать себя товарами в условиях жесточайшего кризиса, а для некоторых — шанс заработать.
Именно из «челноков» выросли потом некоторые крупные предприниматели. Вчера они были «спекулянтами» и «фарцовщиками», которых гоняла милиция, которых сажали в тюрьму, а сегодня стали «уважаемыми людьми». Именно тогда возник огромный рынок на территории спорткомплекса «Лужники» — по прозвищу «Лужа». «Черкизон» (Черкизовский рынок) возник тогда же. Как и «Горбушка» в Филях, рядом с Домом культуры имени Горбунова. У каждого рынка была специализация.
Такая лихая свободная торговля просуществовала всего полгода. Позже термин «любые удобные места» для торговли заменили на «отведенные места». А вскоре возобновили практику выдачи лицензий на торговую деятельность, ограничив беспошлинный ввоз товаров. Но свою роль раскрепощения предпринимательского духа указ Ельцина выполнил. Для тех, кто успел.