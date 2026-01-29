СМИ назвали причину запрета автомобильного номера «ЕКХ» в России

Причиной изъятия автомобильных номеров «ЕКХ» является угроза компрометации сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг, 29 января, рассказали в Telegram-канале Mash.
Официальная формулировка от ГУ ОБДД Нижегородской области — «ограничения для предотвращения компрометации информации», которые прописаны в законах № 144 и 57.
Автомобили с подобными государственными знаками находятся под постоянным вниманием иностранных специальных служб или недоброжелателей. Сокращение машин с подобными номерами поможет свести к минимуму угрозу жизни владельцев, уточнили в публикации.
Считается, что автомобильные номера с комбинацией «ЕКХ» пользуются привилегиями на дороге. Какие еще знаки считаются «блатными» и действительно ли их могут изъять и запретить, выясняла «Вечерняя Москва».
Ранее автомобилистов предупредили о возможном лишении водительских прав за частично закрытые номера машин. Автожурналист Петр Баканов объяснил, что действующие нормы КоАП зачастую трактуются не в пользу водителей.