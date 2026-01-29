Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ назвали причину запрета автомобильного номера «ЕКХ» в России

Причиной изъятия автомобильных номеров «ЕКХ» является угроза компрометации сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг, 29 января, рассказали в Telegram-канале Mash.

Причиной изъятия автомобильных номеров «ЕКХ» является угроза компрометации сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг, 29 января, рассказали в Telegram-канале Mash.

Официальная формулировка от ГУ ОБДД Нижегородской области — «ограничения для предотвращения компрометации информации», которые прописаны в законах № 144 и 57.

Автомобили с подобными государственными знаками находятся под постоянным вниманием иностранных специальных служб или недоброжелателей. Сокращение машин с подобными номерами поможет свести к минимуму угрозу жизни владельцев, уточнили в публикации.

Считается, что автомобильные номера с комбинацией «ЕКХ» пользуются привилегиями на дороге. Какие еще знаки считаются «блатными» и действительно ли их могут изъять и запретить, выясняла «Вечерняя Москва».

Ранее автомобилистов предупредили о возможном лишении водительских прав за частично закрытые номера машин. Автожурналист Петр Баканов объяснил, что действующие нормы КоАП зачастую трактуются не в пользу водителей.