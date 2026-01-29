Ричмонд
Власти сказали, в каком районе Минска снижалось качество воздуха

Минский городской комитет природных ресурсов назвал микрорайон, где в 2025 эпизодически фиксировали загрязнение воздуха.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Драгун, оценивая состояние воздуха в столице в 2025 году, сказал, что качество атмосферного воздуха было хорошим. Об этом сообщает БелТА.

«Доля периода с удовлетворительным уровнем загрязнения воздуха была незначительной. Такие периоды были связаны с увеличением содержания в воздухе твердых частиц в микрорайоне Уручье», — отметил специалист.

По его словам, периоды с плохим и опасным загрязнением воздуха отсутствовали. В качестве мер профилактики использовали дополнительные поливы городских магистралей и улиц и оптимальные технологии по уборке дорог.

Кроме того, за последние пять лет доля электротранспорта в Минске выросла с 40% до 58%, что также положительно сказалось на экологии города.

Кстати, в январе 2026 года Белгидромет оценил состояние воздуха в Минске: «В четырех районах отмечено увеличение уровня загрязнения оксидом азота». Уручье было в их числе.

Мы писали, что эксперты назвали три самые популярные модели авто в Беларуси за год — все одной марки.