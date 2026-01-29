В Китае внезапно нашли новые виды животных: они вымерли миллионы лет назад

В Китае обнаружили около ста ранее неизвестных науке видов животных, живших более 500 млн лет назад. Об этом сообщили исследователи, изучившие уникальное местонахождение окаменелостей в провинции Хунань. Их слова передает CBS News.
Отмечается, Ученые собрали свыше 50 тысяч ископаемых образцов. Благодаря этому удалось выявить более 150 видов древних организмов, из которых 91 оказался новым для науки. Многие находки сохранили мягкие ткани, включая органы чувств и внутренние структуры, что встречается крайне редко.
«Многие окаменелости демонстрируют наличие мягких тканей, включая жабры, кишечник, глаза и даже нервы», — сообщил один из руководителей исследования.
По словам авторов работы, животные жили вскоре после крупного вымирания, произошедшего около 513 млн лет назад. Это позволяет лучше понять, как морские экосистемы восстанавливались после резкого сокращения биоразнообразия.
Среди найденных организмов — древние родственники червей, медуз, губок и многочисленные членистоногие. Часть из них ранее была известна только по находкам в Канаде, что говорит о широком распространении древних морских животных.
Ранее российские ученые открыли новый вид динозавра. Он был настоящим вором, поскольку имел необычное строение конечностей, которое позволяло ему добывать пищу за счет кражи яиц у других животных. Находка была описана по материалам старых раскопок с использованием современных методов анализа.