В Польше вновь заявили о прилете неизвестных объектов со стороны Белоруссии

Ночью 28 января 2026 года поступили сообщения о том, что объекты, приближающиеся со стороны Беларуси, вошли в воздушное пространство Польши. Радиолокационные системы Вооруженных сил страны непрерывно отслеживали полет всех объектов. Об этом в соцсети Х заявило оперативное командование ВС Польши.