В Польше вновь заявили о прилете неизвестных объектов со стороны Белоруссии

В польше закрыли часть воздушного пространства в воеводстве из-за воздушных шаров.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 28 января 2026 года поступили сообщения о том, что объекты, приближающиеся со стороны Беларуси, вошли в воздушное пространство Польши. Радиолокационные системы Вооруженных сил страны непрерывно отслеживали полет всех объектов. Об этом в соцсети Х заявило оперативное командование ВС Польши.

Отмечается также, что в целях безопасности было временно ограничено гражданское авиасообщение в части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданского движения.

Анализ скорости и направления полета, а также других характеристик, польские военные пришли к выводу, что залетевшими объектами являются воздушные шары. Они передвигались в соответствии с погодными условиями.

«Оперативное командование родов войск Вооружённых сил поддерживает постоянный контакт с соответствующими службами и учреждениями, осуществляя непрерывный обмен информацией и предоставляя необходимые данные о наблюдаемых объектах», — заключило ведомство.

В сентябре прошлого года сотрудники польской Службы государственной охраны нейтрализовали неизвестный дрон, который пролетал над зданиями правительства и президентским дворцом (Бельведер) в Варшаве. В связи с инцидентом задержаны двое граждан Белоруссии.

До этого польский Генштаб забил тревогу из-за некой ракеты, которая якобы залетела в воздушное пространство страны, а затем «передумала» и ушла в неизвестном направлении.