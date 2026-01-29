Ричмонд
Общинам коренных народов Иркутской области выделят 1,5 млн рублей в 2026 году

Поддержка важна для сохранения уникальной тофаларской породы северных оленей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Общины коренных малочисленных народов Иркутской области в 2026 году смогут получить из бюджета 1,5 миллиона рублей на поддержку традиционного хозяйства. Деньги будут распределены после отбора заявок, который пройдет в третьем квартале.

Субсидия предназначена для некоммерческих общин, где не менее 70% членов относятся к коренным народам. Средства можно будет направить на две цели. Во-первых, на содержание домашних северных оленей, включая покупку кормов, ветпрепаратов и инструментов. Во-вторых, на развитие традиционных промыслов, то есть приобретение снегоходов, лодочных моторов и другой необходимой техники.

Как отметили в минсельхозе, эта поддержка особенно важна для сохранения уникальной тофаларской породы северных оленей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье отметили рост производства мяса и молока за год.