Общинам коренных народов Иркутской области выделят 1,5 млн рублей в 2026 году

Субсидия предназначена для некоммерческих общин, где не менее 70% членов относятся к коренным народам. Средства можно будет направить на две цели. Во-первых, на содержание домашних северных оленей, включая покупку кормов, ветпрепаратов и инструментов. Во-вторых, на развитие традиционных промыслов, то есть приобретение снегоходов, лодочных моторов и другой необходимой техники.