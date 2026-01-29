Хоценко поставил задачу к 2027 году перевести МКД Омской области на природный газ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел первое в 2026 году заседание регионального штаба по вопросам газификации. В центре обсуждения — подключение северных территорий к сетевому газоснабжению и полный переход многоквартирных домов с сжиженного газа на природный.
Особое внимание уделено Большереченскому, Тарскому, Знаменскому и Тевризскому районам, где уже заключено более 3,2 тысячи договоров на подключение к газу. Поступило около 4 тысяч новых заявок от ранее неподключенных жителей. Всего планируется обеспечить газом свыше 7 тысяч человек в этих районах.
Напомним, что 18 декабря 2025 года Виталий Хоценко дал старт подаче сетевого газа в Тарский, Тевризский и Знаменский районы. Созданная инфраструктура уже сегодня обслуживает более 3,7 тысячи домовладений и 17 котельных.
Губернатор призвал жителей активнее участвовать в программе газификации и поручил усилить информационную кампанию.
«Важно, чтобы наши жители знали обо всех преимуществах перехода на природный газ: это и экономическая выгода, и меры социальной поддержки по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, включая выплаты в размере 130 тысяч рублей для отдельных категорий граждан», — подчеркнул Хоценко.
Также на заседании рассмотрен вопрос перевода многоквартирных домов с сжиженного газа на природный. Из 433 МКД в регионе уже переведены 161 дом. Губернатор поставил четкую задачу: к 2027 году завершить перевод 100% таких домов в районах области, где используется газ для приготовления пищи. Газификация и догазификация реализуются в рамках нацпроекта по поручению Президента РФ. В газифицированных населённых пунктах действует бессрочная президентская программа догазификации, по которой газ подводится к границе участка бесплатно для граждан.