Хоценко поставил задачу к 2027 году перевести МКД Омской области на природный газ

Также на заседании рассмотрен вопрос перевода многоквартирных домов с сжиженного газа на природный. Из 433 МКД в регионе уже переведены 161 дом. Губернатор поставил четкую задачу: к 2027 году завершить перевод 100% таких домов в районах области, где используется газ для приготовления пищи. Газификация и догазификация реализуются в рамках нацпроекта по поручению Президента РФ. В газифицированных населённых пунктах действует бессрочная президентская программа догазификации, по которой газ подводится к границе участка бесплатно для граждан.