Актриса Екатерина Вилкова впервые показала 11-летнего сына на отдыхе в Таиланде

Актриса Екатерина Вилкова провела отпуск на тайском острове Пхукет вместе с 11-летним сыном Петром. Она впервые за долгое время опубликовала фото мальчика в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Пётр — сын Ольги Вилковой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ oldkavilochka.

«Мой личный оператор‑постановщик. Никто ещё так подробно со мной не работал», — подписала видео актриса.

Обычно Екатерина редко публикует фотографии своих детей, однако отпуск на Пхукете стал поводом сделать исключение. На пляже мальчик был в бейсболке, кофте жёлто‑зелёной гаммы и шортах, а в руках держал смартфон, снимая маму и давая советы по позированию. Подписчики Вилковой активно реагировали на фото, оставляя тёплые комментарии о таланте и повзрослевшем виде сына.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин* вновь привлёк внимание поклонников, показав своего подросшего сына Гарри. Фотография 12-летнего мальчика, опубликованная в блоге юмориста, вызвала бурную реакцию пользователей: публике понравился образ наследника Галкина* и Пугачёвой, и многие пророчат ему успех у девушек.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.