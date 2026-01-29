Актриса Екатерина Вилкова впервые показала 11-летнего сына на отдыхе в Таиланде

Пётр — сын Ольги Вилковой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ oldkavilochka.
«Мой личный оператор‑постановщик. Никто ещё так подробно со мной не работал», — подписала видео актриса.
Обычно Екатерина редко публикует фотографии своих детей, однако отпуск на Пхукете стал поводом сделать исключение. На пляже мальчик был в бейсболке, кофте жёлто‑зелёной гаммы и шортах, а в руках держал смартфон, снимая маму и давая советы по позированию. Подписчики Вилковой активно реагировали на фото, оставляя тёплые комментарии о таланте и повзрослевшем виде сына.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин* вновь привлёк внимание поклонников, показав своего подросшего сына Гарри. Фотография 12-летнего мальчика, опубликованная в блоге юмориста, вызвала бурную реакцию пользователей: публике понравился образ наследника Галкина* и Пугачёвой, и многие пророчат ему успех у девушек.
