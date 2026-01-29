Первый замглавы Ялты Баннов отправился добровольцем на СВО

Группа сотрудников ялтинской администрации, в том числе первый заместитель главы города Сергей Баннов отправились добровольцами в зону СВО. Об этом проинформировала глава города Янина Павленко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в группе добровольцев 10 человек из «БАРС-Крым», среди которых работники городской администрации.
«Горжусь каждым и благодарю за важное и нужное решение», — написала Павленко.
Особую благодарность чиновница адресовала своему первому заместителю Сергею Баннову, который по собственному желанию предпочел службу в зоне боевых действий работе в администрации.
Баннов работал в администрации Ялты с декабря 2021 года. Он начал свою карьеру с должности помощника главы города. В январе 2022 года он был назначен на пост заместителя главы администрации, а с 1 января 2023 года получил повышение до первого заместителя главы администрации.
Ранее сообщалось, что экс-музыкант «Любэ» и сенатор Александр Вайнберг сложил полномочия и уходит на СВО.