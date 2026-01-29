Ричмонд
Нарушение в энергосети частично обесточило центральные улицы Ростова

Отключение электричества произошло на нескольких улицах в центре Ростова.

Источник: Комсомольская правда

С утра 29 января несколько улиц в центре Ростова-на-Дону оказались частично обесточены из-за технологического нарушения в сети. Об этом сообщили в АО «Донэнерго».

Отключение произошло в 08:16, после этого без электричества остались дома на Большой Садовой, Пушкинской, Максима Горького и переулке Доломановском.

Электроснабжение пообещали восстановить в течение 3 часов после отключения, то есть примерно к 11 часам. Подключение планируют возобновить без предупреждения.

