Археологи обнаружили 1400-летнюю гробницу «облачных людей» в Мексике

Мексиканские археологи обнаружили гробницу одной из древнейших цивилизаций доколумбовой Мезоамерики, которую в научном мире также называют «облачными людьми». Об этом рассказали в Live Science.
Находку удалось сделать благодаря анонимной жалобе на мародерство. Гробница принадлежит сапотекской цивилизации, которая образовалась около 700 года до нашей эры и исчезла в 1521 году из-за испанского завоевания.
У входа в захоронение стоит большая резная сова, а внутри нее нарисовано лицо одного из сапотекских правителей. В их культуре эта птица была символом власти и смерти. Сама гробница состоит из двух залов, стены которых украшены цветными фресками и символами.
На одной из фресок изображена похоронная процессия, несущая мешки с копалом — смолой, которую в Мезоамерике использовали в качестве благовония. Кроме того, внутри гробницы археологи нашли выгравированные фигуры мужчины и женщины. Там также остались человеческие кости, передает издание.
Сапотеки называли себя «облачными людьми», так как верили, что их предки вышли из облаков. Кроме того, они селились в высокогорьях, потому что они находятся ближе к небу.
