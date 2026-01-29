Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологи обнаружили 1400-летнюю гробницу «облачных людей» в Мексике

Мексиканские археологи обнаружили гробницу одной из древнейших цивилизаций доколумбовой Мезоамерики, которую в научном мире также называют «облачными людьми». Об этом рассказали в Live Science.

Мексиканские археологи обнаружили гробницу одной из древнейших цивилизаций доколумбовой Мезоамерики, которую в научном мире также называют «облачными людьми». Об этом рассказали в Live Science.

Находку удалось сделать благодаря анонимной жалобе на мародерство. Гробница принадлежит сапотекской цивилизации, которая образовалась около 700 года до нашей эры и исчезла в 1521 году из-за испанского завоевания.

У входа в захоронение стоит большая резная сова, а внутри нее нарисовано лицо одного из сапотекских правителей. В их культуре эта птица была символом власти и смерти. Сама гробница состоит из двух залов, стены которых украшены цветными фресками и символами.

На одной из фресок изображена похоронная процессия, несущая мешки с копалом — смолой, которую в Мезоамерике использовали в качестве благовония. Кроме того, внутри гробницы археологи нашли выгравированные фигуры мужчины и женщины. Там также остались человеческие кости, передает издание.

Сапотеки называли себя «облачными людьми», так как верили, что их предки вышли из облаков. Кроме того, они селились в высокогорьях, потому что они находятся ближе к небу.

До этого в Египте археологи обнаружили руины храма Бога Солнца, которым, по некоторым оценкам, более четырех тысяч лет. Он представлял собой колоссальное сооружение площадью более тысячи квадратных метров с уникальной архитектурой.