Роспотребнадзор заявил о единичных случаях эхинококкоза в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрированы единичные случаи заражения эхинококкозом и описторхозом. Ситуация не выходит за рамки среднегодовых показателей. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор в ответ на запрос КП-Новосибирск.
По данным ведомства, эхинококкозом чаще всего заражаются от домашних животных, особенно собак. В группе риска — сельские жители, охотники, рыбаки и работники животноводства. Описторхоз передается через речную рыбу семейства карповых, если она недостаточно прожарена.
Для профилактики Роспотребнадзор рекомендует: мыть руки после контакта с животными и землей; регулярно проводить дегельминтацию домашних питомцев; тщательно проваривать и прожаривать рыбу и мясо; покупать рыбу только в проверенных местах, а не с рук.