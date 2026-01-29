Роспотребнадзор заявил о единичных случаях эхинококкоза в Новосибирской области

Для профилактики Роспотребнадзор рекомендует: мыть руки после контакта с животными и землей; регулярно проводить дегельминтацию домашних питомцев; тщательно проваривать и прожаривать рыбу и мясо; покупать рыбу только в проверенных местах, а не с рук.