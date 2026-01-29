Ричмонд
Роспотребнадзор заявил о единичных случаях эхинококкоза в Новосибирской области

Заразиться можно от домашних собак и речной рыбы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области зарегистрированы единичные случаи заражения эхинококкозом и описторхозом. Ситуация не выходит за рамки среднегодовых показателей. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор в ответ на запрос КП-Новосибирск.

По данным ведомства, эхинококкозом чаще всего заражаются от домашних животных, особенно собак. В группе риска — сельские жители, охотники, рыбаки и работники животноводства. Описторхоз передается через речную рыбу семейства карповых, если она недостаточно прожарена.

Для профилактики Роспотребнадзор рекомендует: мыть руки после контакта с животными и землей; регулярно проводить дегельминтацию домашних питомцев; тщательно проваривать и прожаривать рыбу и мясо; покупать рыбу только в проверенных местах, а не с рук.