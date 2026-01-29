Новосибирец заплатит почти 18 тысяч рублей за повреждённый газон

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул важность бережного отношения к городской среде и труду работников благоустройства. Решение суда пока не вступило в силу — ответчик может обжаловать его в течение месяца, после чего исполнительный лист передадут приставам.