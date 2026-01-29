Новосибирец заплатит почти 18 тысяч рублей за повреждённый газон

В Новосибирске автовладелец заплатит почти 18 тысяч рублей за повреждение газона, сообщает Новосибирские новости.
В октябре 2025 года автомобиль Nissan Patrol с госномером С 136 АО 154 въехал на газон на улице Плановой, повредив 15,47 кв. метра травяного покрытия.
По расчётам МКУ «ДЭУ № 1», ущерб составил 13 676,71 рубля, исходя из 884,08 рубля за квадратный метр. 15 января мировой судья участка № 4 Октябрьского района обязал водителя выплатить 17 934,71 рубля — сумма включает компенсацию за газон и судебные издержки.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подчеркнул важность бережного отношения к городской среде и труду работников благоустройства. Решение суда пока не вступило в силу — ответчик может обжаловать его в течение месяца, после чего исполнительный лист передадут приставам.